Во Всеволожском районе грузовик насмерть сбил легковушку с водителем

Водитель большегруза получил травмы средней степени тяжести.

В 11 утра субботы на 29 километре автодороги "Кола" водитель грузовика "Скания" с полуприцепом наехал на легковушку, стоящую на обочине, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. Водитель "Субару" съехал с дороги по нужде, когда в автомобиль врезался большегруз. Оба транспортных средства перевернулись и упали в кювет.

73-летний водитель "Субару" погиб на месте, 40-летний водитель грузовика получил травмы средней степени тяжести

На место уже прибыли полицейская и медицинская службы. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: ГИБДД; ДТП и ЧП Петербург / "ВКонтакте"