На Мурманском шоссе фура снесла отбойник

Вечером 21 марта петербуржцы поделились в соцсетях видеозаписью с Мурманского шоссе перед деревней Разметелево, где видно, как фура снесла отбойник.
"Там чуть дальше стоит легковая без жопы. Видимо оттормозился, или подрезал, а фура по свежему льду не смогла. И потом уже на отбойник", – прокомментировал очевидец.
Петербуржцы также отметили, что на дороге снег и лед. К месту аварии уже прибыла машина МЧС, левая полоса движения перекрыта.
Ранее мы сообщали, что в ДТП на КАД пострадал пешеход.
Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Обсуждение ( 0 )