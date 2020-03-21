На Мурманском шоссе фура снесла отбойник

Информации о состоянии водителя пока нет.

Вечером 21 марта петербуржцы поделились в соцсетях видеозаписью с Мурманского шоссе перед деревней Разметелево, где видно, как фура снесла отбойник.

"Там чуть дальше стоит легковая без жопы. Видимо оттормозился, или подрезал, а фура по свежему льду не смогла. И потом уже на отбойник", – прокомментировал очевидец.

Петербуржцы также отметили, что на дороге снег и лед. К месту аварии уже прибыла машина МЧС, левая полоса движения перекрыта.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на КАД пострадал пешеход.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".