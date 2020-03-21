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smirenny
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На Мурманском шоссе фура снесла отбойник

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Информации о состоянии водителя пока нет.

Вечером 21 марта петербуржцы поделились в соцсетях видеозаписью с Мурманского шоссе перед деревней Разметелево, где видно, как фура снесла отбойник. 

"Там чуть дальше стоит легковая без жопы. Видимо оттормозился, или подрезал, а фура по свежему льду не смогла. И потом уже на отбойник", – прокомментировал очевидец.

Петербуржцы также отметили, что на дороге снег и лед. К месту аварии уже прибыла машина МЧС, левая полоса движения перекрыта.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на КАД пострадал пешеход.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: авария, дтп, дтп мурманское шоссе, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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