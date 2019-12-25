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В ДТП на КАД пострадал пешеход
Сегодня, 21:38
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smirenny

В ДТП на КАД пострадал пешеход

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В аварии участвовали два авто.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 21 марта около 20:10 на 71 километре внутреннего КАДа произошло ДТП.

18-летний водитель "Фольксвагена" совершил аварийную остановку в третьем ряду. В него въехал 57-летний водитель "Тойоты", из-за удара которого "Фольксваген" наехал на стоявшего на проезжей части пассажира "Фольксвагена".

Молодой  19-летний парень получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской "КИА" вылетел на рельсы.

Фото: pixabay

Теги: дтп на кад, кад, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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