На перекрестке улиц Димитрова и Будапештской "КИА" вылетел на рельсы

Перед этим машина протаранила забор.

Вечером в субботу, 21 марта, на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской произошло ДТП.

"КИА" протаранила забор и вылетела на трамвайные рельсы в сторону Бухарестской. Очевидцы в соцсетях сообщили, что на место прибыли скорая, пожарные, МЧС и ДПС.

"Ехал за этим "КИА", синяя "Вольво", водитель "КИА", думаю, меня видел. "КИА" ехал на моргающий зелёный, даже жёлтого ещё не было. На черном "Шевроле Лачетти" хечбек видимо хотел проскочить, "КИА" по касательной бампер им снес. Видимо пытался уйти от столкновения и поэтому улетел на рельсы", – прокомментировал свидетель.

Ранее мы сообщали, что на углу перекрестка Суздальского и Выборгского шоссе пожар.

Видео: Piter.tv