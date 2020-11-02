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На Мурманском шоссе две иномарки столкнулись "лоб в лоб"

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На кадрах видео можно наблюдать, как два черных автомобиля стоят напротив друг друга с сильно помятыми капотами.

В субботу, 7 августа, на Мурманском шоссе столкнулись два автомобиля "лоб в лоб". Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

Авария произошла днем. На кадрах видео можно наблюдать, как два черных автомобиля стоят напротив друг друга с сильно помятыми капотами. По предварительной информации, ДТП произошло на односторонней полосе в районе съезда на мост. Информация о пострадавших устанавливается. Причины произошедшего выясняются.

Автор поста недоумевает, как такое могло произойти.

Самое невероятное, как вторая иномарка попала на встречку, так как там нет возможности осуществить поворот и выезд,

- написал пользователь.

Ранее мы сообщали, что на Суворовском проспекте мужчина на мопеде сбил женщину и скрылся.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп мурманское шоссе, лоб в лоб
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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