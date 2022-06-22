Легковушки "лоб в лоб" столкнулись на "Коле" в Ленобласти

Один автомобиль вылетел в кювет, второй получил серьёзные повреждения.

В Волховском районе Ленинградской области на федеральной трассе "Кола" на подъезде к городу Сясьстрой две легковушки попали в лобовую аварию. В ДТП есть пострадавший.

Очевидцы сообщили, что авария произошла на 130 км федеральной трассы Р-21 "Кола" в пятницу, 20 сентября. "Лоб а лоб" столкнулись два легковых автомобиля. Один автомобиль вылетел в кювет, второй — получил серьезные повреждения.

В результате ДТП пострадал один человек. Личность пострадавшего и детали ДТП устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ДТП под Подпорожьем водитель без прав устроил смертельный заезд.

Фото: ВКонтакте / "Говорит Сясьстрой"