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Легковушки "лоб в лоб" столкнулись на "Коле" в Ленобласти
Сегодня, 15:13
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Легковушки "лоб в лоб" столкнулись на "Коле" в Ленобласти

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Один автомобиль вылетел в кювет, второй получил серьёзные повреждения.

В Волховском районе Ленинградской области на федеральной трассе "Кола" на подъезде к городу Сясьстрой две легковушки попали в лобовую аварию. В ДТП есть пострадавший.

Очевидцы сообщили, что авария произошла на 130 км федеральной трассы Р-21 "Кола" в пятницу, 20 сентября. "Лоб а лоб" столкнулись два легковых автомобиля. Один автомобиль вылетел в кювет, второй — получил серьезные повреждения.

В результате ДТП пострадал один человек. Личность пострадавшего и детали ДТП устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ДТП под Подпорожьем водитель без прав устроил смертельный заезд.

Фото: ВКонтакте / "Говорит Сясьстрой"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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