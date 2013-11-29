Два лазурных автобуса столкнулись лоб в лоб на Типанова

Вечером 24 октября два лазурных автобуса столкнулись лоб в лоб на перекрёстке улицы Типанова и проспекта Юрия Гагарина. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам автора поста, по Типанова в сторону "Космоса" и "Окея" вообще не проехать, только через узкую щель правого ряда, где движение идёт в обе стороны.
Информации о пострадавших не поступало. Судя по фото, серьезных повреждений автобусов нет. По данным сервиса "Яндекс.Карты", небольшая пробка наблюдается на проспекте Юрия Гагарина перед перекрёстком.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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