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На Суворовском проспекте мужчина на мопеде сбил женщину и скрылся
Сегодня, 15:48
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На Суворовском проспекте мужчина на мопеде сбил женщину и скрылся

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ДТП произошло вечером на регулируемом пешеходе.

Накануне 6 августа на Суворовском проспекте мопед сбил женщину. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "Вконтакте".

По предварительной информации, инцидент произошел вечером в 23:00 у дома №51. На пешеходном переходе мужчина сбил женщину, а затем скрылся с места дорожного происшествия. Отметим, что ДТП произошло на регулируемом пешеходе.

Как рассказали очевидцы, пострадавшую со средней степени тяжести травмами доставили в Мариинскую больницу. Водитель объявлен в розыск.  

Ранее мы писали, что пьяный самокатчик сбил пятилетнего ребенка в Колпино. Возбуждено дело об административном производстве по ст.12.24 КРФ об АП (нарушение правил дорожного движения).

Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор

Теги: мариинская больница, суворовский проспект дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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