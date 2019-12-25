На Суворовском проспекте мужчина на мопеде сбил женщину и скрылся

ДТП произошло вечером на регулируемом пешеходе.

Накануне 6 августа на Суворовском проспекте мопед сбил женщину. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "Вконтакте".

По предварительной информации, инцидент произошел вечером в 23:00 у дома №51. На пешеходном переходе мужчина сбил женщину, а затем скрылся с места дорожного происшествия. Отметим, что ДТП произошло на регулируемом пешеходе.

Как рассказали очевидцы, пострадавшую со средней степени тяжести травмами доставили в Мариинскую больницу. Водитель объявлен в розыск.

Ранее мы писали, что пьяный самокатчик сбил пятилетнего ребенка в Колпино. Возбуждено дело об административном производстве по ст.12.24 КРФ об АП (нарушение правил дорожного движения).

Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор