Появилось приложение, раздевающее женщин на фотографии

В программу достаточно загрузить фотографию представительницы прекрасного пола.

Неизвестный программист Альберто создал приложение DeepNude, которое может раздевать людей. Правда, пока оно работает исключительно с женскими снимками. При попытке обработать фотографию мужчины, нейросеть размещает поверх брюк изображение женского полового органа.

Издание Viсe протестировало новинку и выяснило, что лучше всего "голые" фото получаются на основе снимков полураздетых людей.

Сейчас в сети активно обсуждается тема аморальности использования чужих фото для подобных экспериментов. В это же время другие люди активно штурмуют сайт DeepNude, из-за чего он временно перестал работать.

Известно, что разработчик DeepNude живет в Эстонии. На создание этого приложения его вдохновила реклама рентгеновских очков, которые "снимают" одежду с людей.

Ранее мы писали о приложении, которое стирает людей с фотографии.

Анимированные фото: vice.com