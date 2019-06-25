Появилось приложение, стирающее людей с фотографии

Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, стирающее людей с фотографии. Об этом пишет портал TechCrunch.
В основу программы легла нейросеть с технологией YOLO (You Only Look One), а также контекстно-зависимая заливка. С ее помощью определяется силуэт человека, который затем заливается текстурой, подходящей к окружению.
По словам создателей, это приложение, скорее, художественный инструмент, нежели бизнес. Сейчас Bye Bye Camera доступна в AppStore по цене 229 рублей.
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Фото: Bye Bye Camera
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