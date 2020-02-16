Группа Родина и Сбер задействуют ИИ для создания комфортной городской среды нового уровня

Группа Родина уже использует искусственный интеллект и нейроисследования для анализа данных о предпочтениях и привычках жильцов своих кварталов.

На Петербургском экономическом форуме Группа Родина и Сбер подписали договор о совместной работе над проектом создания комфортной городской среды с использованием искусственного интеллекта. Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин и заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов подписали соглашение, сообщает телеканал "360".

Группа Родина уже использует искусственный интеллект и нейроисследования для анализа данных о предпочтениях и привычках жильцов своих кварталов. Щекин отметил, что нейросети изучили интересы жителей, их демографические особенности и потребности, чтобы создавать инфраструктуру, максимально соответствующую их запросам.

Мы понимаем, в этом районе люди больше увлекаются теннисом или хоккеем, больше любят чай или кофе. Здесь живет больше многодетных семей или молодоженов, которым еще только предстоит завести ребенка. Данные ложатся в основу проектирования новой инфраструктуры. Владимир Щекин, совладелец Группы Родина

Такой подход позволяет не только обеспечить людей всей необходимой инфраструктурой, но и прогнозировать, как можно улучшить городскую среду. Ориентиром для проектов компании стал национальный проект "Инфраструктура для жизни".

Для работы с большими данными Группа Родина запустила платформу "НейроСити Лаб" совместно с Высшей школой экономики. Сбер поддерживает эти исследования, благодаря чему проект будет развиваться дальше, чтобы внедрять инновационные решения в девелопмент.

Новый подход к созданию городских кварталов с использованием искусственного интеллекта и больших данных обещает вывести рынок недвижимости на новый уровень и сделать городскую среду более комфортной для жизни.

Ранее мы сообщили о том, что в странах БРИКС будет запущена платформа для обмена опытом внедрения искусственного интеллекта.

Фото: Пресс-служба Группы Родина