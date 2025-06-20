Еще один пример объединения усилий от лидеров цифровой трансформации – синдикат крупнейших банков страны.

В странах БРИКС будет запущена платформа для обмена опытом внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на ПМЭФ-2025 рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Платформа станет центром обмена реальными кейсами внедрения ИИ в различных отраслях экономики Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и стран-партнеров.

Мы сделаем набор кейсов, которыми будем делиться со всеми. Это будут международные кейсы, международные примеры и не просто "смотрите, как хорошо, мы сделали", а конкретные примеры, что нужно сделать. Берёшь это, делаешь это и получаешь такой результат. Такая, как поваренная книга про искусственный интеллект. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Еще один пример объединения усилий от лидеров цифровой трансформации – синдикат крупнейших банков страны. Объединение национальных банков примет активное участие в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Синдикат возглавил Сбер, в его состав вошли организации с долгосрочным взглядом, а компания выступила координатором, объединив 12 финансовых структур.

Мы как иницииаторы договорились со всеми желающими. Те банки, которые захотели, у которых была ликвидность, у которых был капитал, которые верили, что эта доходность небольшая, но для них стратегически важна, те, кто заявил гражданскую позицию, е вступили в этот синдикат. Не было ограничений, что вас берём, вас не берём. И сейчас активно со всеми взаимодействуем. Мы активные участники проекта. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Не только финансовые, но и инженерные решения и создание технологии для комфорта пассажиров – задачи синдиката. Также в планах банка участие в развитии других железнодорожных направлений: Адлер, Урал, Минск.

Видео: Piter.tv