Huawei хочет заменить Android российской ОС "Аврора"

В конце августа на Huawei перестанут работать сервисы Google, а также Facebook, Instagram, WhatsApp.

Китайский производитель смартфонов Huawei вместо американской системы Android установит на свои телефоны российский аналог ОС "Аврора". Об этом сообщило издание The Bell.

Заинтересованные стороны уже обсудили детали сотрудничества. ОС "Аврора принадлежит "Ростелекому".

В мае текущего года Google отказался ставить свое программное обеспечение на смартфоны Huawei. Срок действия последней лицензии истечет в августе. Изменения коснуться всех смартфонов, даже которые еще не собраны.

После этого, 7 июня, сотрудничать с китайской компанией отказался Facebook. На смартфоны нельзя будет установить их приложение, а также соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp. Все изменения связаны с политикой Дональда Трампа в отношении Китая.

Владимир Путин назвал ситуацию между США и Huawei первой технологической войной.

Видео: YouTube/ Huawei Mobile