Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

Новинка получила квадратный дисплей, а вот боковой кнопки управления у нее нет.

Популярный индийский инсайдер Мукул Шарма опубликовал в своем Twitter официальное изображение первых умных часов от Xiaomi.

Если верить снимку, то первые смарт-часы Xiaomi Mi Watch получат прямоугольный дисплей, а вот боковой кнопки управления у них не будет. По всей видимости, китайцы решили выпустить аналог Apple Watch с более доступной ценой.

По слухам, Xiaomi Mi Watch будут поддерживать 4G. В часы будет встроен голосовой ассистент и модуль бесконтактных платежей NFC.

Выход умных часов от Xiaomi ожидается 5 ноября. В этот же день компания представит Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп и новую линейку телевизоров.

Ранее мы писали, что стала известна цена бюджетного смартфона от Apple.

Фото: Twitter / Mukul Sharma