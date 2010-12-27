Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

Популярный индийский инсайдер Мукул Шарма опубликовал в своем Twitter официальное изображение первых умных часов от Xiaomi.
Если верить снимку, то первые смарт-часы Xiaomi Mi Watch получат прямоугольный дисплей, а вот боковой кнопки управления у них не будет. По всей видимости, китайцы решили выпустить аналог Apple Watch с более доступной ценой.
По слухам, Xiaomi Mi Watch будут поддерживать 4G. В часы будет встроен голосовой ассистент и модуль бесконтактных платежей NFC.
Выход умных часов от Xiaomi ожидается 5 ноября. В этот же день компания представит Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп и новую линейку телевизоров.
Ранее мы писали, что стала известна цена бюджетного смартфона от Apple.
Фото: Twitter / Mukul Sharma
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