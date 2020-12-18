Появились подробности о драке на Лиговском проспекте

Стали известны детали вечерней драки на Лиговском проспекте у дома № 71. В результате рукопашной пострадал 18-летний юноша. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
На молодого человека напали двое хулиганов. Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники Росгвардии на месте инцидента обнаружили избитого молодого человека. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Свидетели драки отметили, что злоумышленники стреляли в противника. Однако данную информацию правоохранители не подтвердили.
Известно, что пострадавший юноша в полицию пока что не обращался и заявление на дебоширов не писал.
Кроме того, на месте, где произошла потасовка, отсутствуют камеры, что усложняет процедуру поиска хулиганов.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге сотрудники Росгвардии спасли девушку, упавшую в Обводный канал.
Фото: Pexels
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