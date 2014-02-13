На Лиговском проспекте избили мужчину

Пострадавший попал в больницу.

В субботу, 11 сентября, на Лиговском проспекте произошла массовая драка. В результате рукопашной пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии.

Сотрудникам Росгвардии рассказали о стрельбе на улице.Прибыв на место инцидента, силовики обнаружили избитого горожанина. Другие хулиганы успели убежать.

Пострадавшего доставили в больницу. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что драка из-за украденной бутылки виски в супермаркете на Парашютной попала на видео.

Фото: Piter.tv