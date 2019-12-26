Появились подробности массовой аварии на КАД

Один человек погиб, пятеро получили травмы.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 24 августа около 14:10 на 48 километре + 400 метров автодороги А-118 произошла массовая авария.

Сообщается, что 49-летний водитель "Шкоды" столкнулся с грузовым "Вольво" под управлением 45-летнего водителя. Обе машины, пробив силовое ограждение, выехали на внешнюю сторону КАД, предназначенную для встречного движения, где столкнулись с семью авто. В результате аварии погиб водитель "ГАЗели", еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Проверка до сих пор не закончена.

Ранее мы писали, что на КАД столкнулись 8 автомобилей.

Видео: Piter.TV