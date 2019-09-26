В ГССМП прокомментировали драку врачей с пациенткой на территории Елизаветинской больницы

На женщину, которая напала на сотрудницу скорой, подали заявление в полицию.

Вечером 25 сентября пациентка подралась с врачами скорой помощи на территории Елизаветинской больницы. Piter.TV удалось узнать, что врачи, находящиеся в кадре, являются сотрудниками Городской Станции Скорой Медицинской Помощи Санкт-Петербурга. Данную информацию Piter.TV подтвердила пресс-секретарь ГССМП.

По факту нападения на сотрудника скорой помощи подано заявление в полицию. Фельдшер обслужена в стационаре и направлена на амбулаторное лечение. Сейчас она находится на больничном. Светлана Вахрушева, пресс-секретарь ГССМП

На данный момент в Городской Станции Скорой Медицинской Помощи Санкт-Петербурга проводится служебная проверка. Результаты служебной проверки станут известны на следующей неделе.

Видео: Piter.tv