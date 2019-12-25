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Появились подробности аварии на ЗСД
Сегодня, 17:18
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arteliseev

Появились подробности аварии на ЗСД

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В ДТП участвовали три фуры.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, 24 февраля примерно в 14:03 на третьем километре автодороги "Скандинавия" произошло ДТП

Водитель 58 лет, управляя "МАН" с прицепом, совершил аварийную остановку на обочине из-за пробитого колеса и шел выставлять аварийный знак. В это время водитель 55 лет, управляя "Скания" с прицепом, не справился с управлением и влетел в стоявший "МАН". После чего на "Сканию" наехал  "Volvo FH" с прицепом. 

Водитель "Скании" госпитализирован в тяжелом состоянии. Остальные водители не получили серьезных травм. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее мы писали, что в Пермском крае санитары протащили больного в машину скорой помощи по асфальту. 

Фото: pixabay.com

Теги: авария на зсд, дтп, петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Тема дня, Новости СПб,

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