Появились подробности аварии на ЗСД

В ДТП участвовали три фуры.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, 24 февраля примерно в 14:03 на третьем километре автодороги "Скандинавия" произошло ДТП.

Водитель 58 лет, управляя "МАН" с прицепом, совершил аварийную остановку на обочине из-за пробитого колеса и шел выставлять аварийный знак. В это время водитель 55 лет, управляя "Скания" с прицепом, не справился с управлением и влетел в стоявший "МАН". После чего на "Сканию" наехал "Volvo FH" с прицепом.

Водитель "Скании" госпитализирован в тяжелом состоянии. Остальные водители не получили серьезных травм. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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