В Пермском крае санитары протащили больного в машину скорой помощи по асфальту

Очевидцы сняли на видео, как санитары города Березники в Пермском крае затаскивают в машину скорой помощи больного по асфальту. Пермяки поделились записью в соцсетях 23 февраля.
Медики отказались воспользоваться носилками, потому что мужчина был пьян, а его одежда грязная. Проходившие мимо горожане спросили, почему санитары ездят без носилок, на что медбрат ответил: "носилки для больных".
Местные СМИ и правоохранительные органы заинтересовались записью сегодня, 24 февраля. Краевой Минздрав пообещал привлечь медиков к дисциплинарной ответственности.
Ранее мы писали, что в Петергофе праздничное застолье закончилось поножовщиной.
Видео: ЧП БЕРЕЗНИКИ ! / "ВКонтакте"
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