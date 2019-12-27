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В Пермском крае санитары протащили больного в машину скорой помощи по асфальту

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Для носилок мужчина якобы был слишком грязный.

Очевидцы сняли на видео, как санитары города Березники в Пермском крае затаскивают в машину скорой помощи больного по асфальту. Пермяки поделились записью в соцсетях 23 февраля. 

Медики отказались воспользоваться носилками, потому что мужчина был пьян, а его одежда грязная. Проходившие мимо горожане спросили, почему санитары ездят без носилок, на что медбрат ответил: "носилки для больных". 

Местные СМИ и правоохранительные органы заинтересовались записью сегодня, 24 февраля. Краевой Минздрав пообещал привлечь медиков к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы писали, что в Петергофе праздничное застолье закончилось поножовщиной.

Видео: ЧП БЕРЕЗНИКИ ! / "ВКонтакте"

Теги: пермь, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня,

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