В Петергофе праздничное застолье закончилось поножовщиной

Женщина ранила бывшего мужа и вызвала полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД по городу, в полицию поступил звонок от жительницы Петергофа, которая заявила, что 23 февраля на улице Озерной в доме №51 ее знакомого ранили ножом. Сотрудники полиции задержали звонившую женщину в качестве подозреваемой.

Предполагается, что жительница Петергофа была в гостях у своего бывшего мужа, где они распивали алкогольные напитки. В ходе начавшейся ссоры женщина выхватила нож и ударила мужчину.

Преступницу доставили в отделение и возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". О состоянии потерпевшего пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что злоумышленник похитил сумку с миллионом рублей из машины на Дунайском проспекте.

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