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Злоумышленник похитил сумку с миллионом рублей из машины на Дунайском проспекте
Сегодня, 12:18
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Arinablinova

Злоумышленник похитил сумку с миллионом рублей из машины на Дунайском проспекте

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Вора не смутил даже стоявший рядом с машиной водитель

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что полицейские Московского района Северной столицы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Незнакомец подкрался к автомобилю марки "Kia Sorento", затем резко оттолкнул отвлекшегося водителя, вытащил из окна сумку с деньгами и скрылся.

Потерпевший утверждает, что среди украденного были миллион рублей, документы и несколько банковских карт. Преступника на данный момент поймать не удалось.

Ранее мы писали, что неизвестный в Выборге похитил из чужой машины мусорный мешок с деньгами.

Фото: pexels 
 

Теги: водитель, вор, деньги, кража из машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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