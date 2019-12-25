Злоумышленник похитил сумку с миллионом рублей из машины на Дунайском проспекте

Вора не смутил даже стоявший рядом с машиной водитель

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что полицейские Московского района Северной столицы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Незнакомец подкрался к автомобилю марки "Kia Sorento", затем резко оттолкнул отвлекшегося водителя, вытащил из окна сумку с деньгами и скрылся.

Потерпевший утверждает, что среди украденного были миллион рублей, документы и несколько банковских карт. Преступника на данный момент поймать не удалось.

Ранее мы писали, что неизвестный в Выборге похитил из чужой машины мусорный мешок с деньгами.

Фото: pexels

