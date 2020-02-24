Из-за аварии на ЗСД образовалась огромная пробка

Экстренные и аварийные службы уже работают на месте.

В понедельник, 24 февраля, водители обратили внимание на огромную пробку, которая образовалась на внутригородской платной автомагистрали (ЗСД).

Причиной затора стало ДТП, произошедшее на автодороге "Скандинавия", недалеко от подъезда к городу и пункта оплаты. По предварительным данным столкнулись фура и два автомобиля, которые и перекрыли полосы движения и обочину. Также очевидцы заметили, что одно из колес фуры валяется на встречной левой полосе.

Экстренные и аварийные службы уже работают на месте.

Ранее мы писали, что на КАД фура протаранила ряд машин на встречке.

Видео: Piter,tv