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Arinablinova
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Из-за аварии на ЗСД образовалась огромная пробка

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Экстренные и аварийные службы уже работают на месте.

В понедельник, 24 февраля, водители обратили внимание на огромную пробку, которая образовалась на внутригородской платной автомагистрали (ЗСД). 

Причиной затора стало ДТП, произошедшее на автодороге "Скандинавия", недалеко от подъезда к городу и пункта оплаты. По предварительным данным столкнулись фура и два автомобиля, которые и перекрыли полосы движения и обочину. Также очевидцы заметили, что одно из колес фуры валяется на встречной левой полосе.

Экстренные и аварийные службы уже работают на месте. 

Ранее мы писали, что на КАД фура протаранила ряд машин на встречке.

Видео: Piter,tv

Теги: дтп, зсд, пробка, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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