На КАД фура протаранила ряд машин на встречке

Двое из пострадавших дети.

Вечером пятницы, 21 февраля, стало известно о крупной аварии на КАД. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил несколько машин. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Согласно сообщению, ДТП произошло на 73,5 километре автодороги, недалеко от Большого Обуховского моста. За рулем фуры марки "Freightliner" находился 63-летний водитель. Транспортное средство столкнулось с легковушками, в том числе и машиной марки "Ford Kuga".

Травмы получили три человека, двое из них — дети. В данный момент о состоянии пострадавших не сообщается.

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Видео: Piter.tv