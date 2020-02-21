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На Индустриальном проспекте "Шкода" сбила пьяного пешехода

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Инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Красногвардейском районе Петербурга. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Инцидент произошел 21 февраля около 19:50 у дома №71 по Индустриальному проспекту. По предварительным данным, водитель "Шкоды" 1971-го года рождения ехал по направлению от Шафировского проспекта к шоссе Революции. По информации мобильного корреспондента Piter.TV, это было каршеринговое авто. Вне зоны пешеходного перехода он сбил мужчину лет 50. Пешеход, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больнице, его личность устанавливается.

По факту ДТП ведется проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за шумное поведение в жилом доме петербуржец получил 11 суток ареста. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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