За шумное поведение в жилом доме петербуржец получил 11 суток ареста

Жильцы неоднократно были недовольны его поведением.

Петербуржца наказали за систематическое шумное поведение в жилом доме в Красногвардейском районе. Нарушитель тишины получил 11 суток административного ареста, сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Жильцы дома №2 на Отечественной улице пожаловались на своего соседа, который регулярно употреблял алкоголь, вел аморальный образ жизни и дебоширил в ночное время.

За год на нарушителя составили протоколы на общую сумму в 145 тыс. рублей. Так как он не оплатил штрафы, ему назначили еще 130 тыс. рублей.

В один из таких шумных вечеров мужчину задержали.

Также в России предложили запретить шуметь днем.

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