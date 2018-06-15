За шумное поведение в жилом доме петербуржец получил 11 суток ареста

Петербуржца наказали за систематическое шумное поведение в жилом доме в Красногвардейском районе. Нарушитель тишины получил 11 суток административного ареста, сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Жильцы дома №2 на Отечественной улице пожаловались на своего соседа, который регулярно употреблял алкоголь, вел аморальный образ жизни и дебоширил в ночное время.
За год на нарушителя составили протоколы на общую сумму в 145 тыс. рублей. Так как он не оплатил штрафы, ему назначили еще 130 тыс. рублей.
В один из таких шумных вечеров мужчину задержали.
Также в России предложили запретить шуметь днем.
Фото: pixabay.com
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