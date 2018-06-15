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За шумное поведение в жилом доме петербуржец получил 11 суток ареста
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

За шумное поведение в жилом доме петербуржец получил 11 суток ареста

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Жильцы неоднократно были недовольны его поведением.

Петербуржца наказали за систематическое шумное поведение в жилом доме в Красногвардейском районе. Нарушитель тишины получил 11 суток административного ареста, сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

Жильцы дома №2 на Отечественной улице пожаловались на своего соседа, который регулярно употреблял алкоголь, вел аморальный образ жизни и дебоширил в ночное время. 

За год на нарушителя составили протоколы на общую сумму в 145 тыс. рублей. Так как он не оплатил штрафы, ему назначили еще 130 тыс. рублей. 

В один из таких шумных вечеров мужчину задержали. 

Также в России предложили запретить шуметь днем

Фото: pixabay.com 

Теги: закон о тишине
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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