Раньше протоколы по этой статье составляли сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В Петербурге полномочия по контролю за "законом о тишине" переданы полиции. Правительство России утвердило соответствующее Соглашение между МВД РФ и Правительством Санкт-Петербурга. Оно было подписано губернатором Александром Бегловым и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 8 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", передаются ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Это позволит повысить эффективность работы по пресечению нарушений тишины и покоя граждан в ночное время. Раньше протоколы по этой статье составляли сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Сейчас штраф за нарушение "закона о тишине" в Петербурге достигает 1 млн рублей для юридических лиц, 50 тысяч рублей – для должностных лиц и 5 тысяч рублей – для физических лиц.

В конце прошлого года петербуржец отомстил соседям за шумный ремонт, заявив о бомбе в их квартире.

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