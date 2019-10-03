В России предложили запретить шуметь днем

Это сделано для обеспечения спокойной жизни семьям.

В России предложили запретить шуметь в дневное время суток. Депутаты хотят реализовать право человека на спокойную жизнь семей с детьми. Нововведение коснется периодов с 13 до 15 часов, с 19 часов вечера до 9 часов утра. Также запрет распространится на нерабочие праздничные дни и воскресенье.

Соответствующие правки внесут в КоАП. Однако сначала их должен утвердить Минюст. За нарушение требований тишины россияне будут платить штрафы. Для физического лица административная выплата составит от 500 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для ИП - от 10 до 25 тысяч, для юрлиц - от 20 до 20 тысяч. При этом предполагается, что правила о тишине будут связаны только с теми объектами, которые введены в эксплуатацию более полутора лет назад.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские депутаты просят Уставный суд проверить закон о тишине‍.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

