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Появились первые фото Xiaomi Mi Band 5
Сегодня, 10:05
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nastya960

Появились первые фото Xiaomi Mi Band 5

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Точная дата анонса девайса неизвестна.

В сеть утекли фотографии новой версии фитнес-трекера Mi Band 5 от компании Xiaomi. У нового устройства чуть больший дисплей и не большие косметические обновления.

Что касается дисплея, то раньше в часах был 0,95-дюймовый дисплей, теперь же его увеличат до 1,2 дюйма. Также по некоторым данным Xiaomi увеличит время автономной работы часов. Однако на какое количество времени, не известно.

Точная дата анонса девайса неизвестна. Наиболее вероятная дата релиза – начало-середина июля.

Накануне Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro.

Фото: XDA-Developers

Теги: xiaomi, xiaomi mi band
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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