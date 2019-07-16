Появились первые фото игрового смартфона ASUS ROG Phone 2

Устройство порадует поклонников видеоигр своим уникальным экраном.

В сети появились первые "живые" фотографии игрового смартфона Asus ROG Phone 2. Теперь у поклонников видеоигр появилась возможность оценить дизайн устройства.

В частности, разработчики показали, как выглядит фронтальная панель смартфона. Внешне устройство ничем не отличается от многих других девайсов: тонкие рамки и нет вырезов. Однако, по мнению экспертов, это скорее плюс для любителей видеоигр, так как смартфон будет удобно держать в руках.

Кроме того, девайс порадует пользователей своим уникальным экраном. Он станет первым телефоном, работающим на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Кадровая частота экрана ASUS ROG Phone 2 достигает 120 Гц. Пользователям также будут доступны два режима — 60 Гц и 90 Гц. Официальная премьера новинки состоится 23 июля.

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Фото: Twitter / SuomiMobiili

Видео: YouTube / Concept Creator