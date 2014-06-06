Появились кадры прилета в Москву эвакуированных из Ливана россиян

Россияне вернулись домой с Ближнего Востока после перемирия между Ливаном и Израилем.

Специальный борт МЧС России доставил в Москву 73 россиянина, эвакуированных из Ливана. Кадры по социальным сетям распространили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России. Известно, что пассажиров в рейсе сопровождают медики отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Вывоз наших соотечественников проводится в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина. Ранее этим же бортом в город Бейрут было доставлено 27 тонн гуманитарной помощи.

Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел из Бейрута в Москву с гражданами. Российской Федерации и членами их семей, пожелавшими покинуть зону военного конфликта. На территорию Российской Федерации прибудут 73 человека, в том числе 33 ребенка. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что с 00 часов по московскому времени 17 апреля на территории Ливана вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение об этом ранее было достигнуто президентом республики Джозефом Ауном и премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского президента-республиканца Дональда Трампа. Договоренность между ближневосточными сторонами о 10-дневном прекращении огня рассматривается как первый шаг на пути к переговорному процессу с Израилем.

Фото и видео: ГУ МЧС России