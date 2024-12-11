Появились кадры испытаний подводного исследовательского дрона "СКАТ"

Специалисты из СК "Янтарь" раскрыли результаты проводимых опытов.

На приборостроительном заводе "Янтарь" специалисты приступили к испытаниям подводного исследовательского дрона "Скат". Данное оборудование разработано сотрудниками Отдела Информационных Технологий совместно с бюро акустики и измерений. Целью для тестирования на текущем этапе заключается в проверке технических параметров на предмет их соответствия спецификациям по проектной документации. В том числе изучались показатели силового агрегата, системы энергообеспечения и эхолота, проверены системы управления, навигации и телеметрии. По итогам выявленных недостатков разработчикам и будет произведена доработка элементов легкого корпуса, а также систем видеонаблюдения.

После готовности и монтажа легкого корпуса дрона будет произведена балансировка с применением балласта, а также доработка системы управления. Дрон будет использоваться в целях завода, для водолазов. Он должен частично заменить дорогие водолазные работы по обследованию. Вячеслав Шевцов, руководитель отдела ИТ

Известно, что исследовательский дрон "СКАТ" необходим для существления фото- и видеосъемки, создания массива точек и формирования высокоточной трёхмерной модели объектов. Дополнительно дрон может бытьиспользован для изучения подводной среды, создания детализированной трёхмерной карты дна морей или рек.

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Фото: "Янтарь", ОСК