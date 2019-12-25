Появились изображения F-35, замаскированного под российский истребитель

Пентагон заказал ветерану ВВС США создать дизайн самолетов для ведения учебного боя.

Появились изображения американского F-35, замаскированного под российский истребитель. Снимки боевого самолета опубликовал в Facebook-аккаунте ветеран Военно-воздушных сил США и по совместительству художник Шон Хемптон. Иностранец уточнил, что разработку такого дизайна бортов у него заказал Пентагон.

На представленных снимках видно, что на замаскированных американских истребителях будут прорисованы даже красные звезды, которые есть на самолетах авиации Воздушно-космических сил России. Необходимость такого камуфляжа Вашингтону необходима в целях тренировки пилотов на базе "Неллис" в штате Невада. Такие самолеты выполняют роль самолетов противника в рамках ведения учебного боя в воздушном пространстве.

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