Военный эксперт рассказал, что самолет отвечает критериям сетецентричности в отличие от американского "коллеги".

Российский истребитель Су-57 оснастили "вторым пилотом". Об этом сообщил для издания "Звезда" военный эксперт Алексей Леонков. По словам специалиста, споры о том, можно ли считать самолет бортом пятого поколения, сходят на нет.

Эксперт уточнил, что в отличие от американского F-35 Lightning II российский Су-57 удовлетворяет критерию сетецентричности. Леонков не раскрыл информацию о том, как именно спутниковая группировка обеспечивает реализацию сетецентричности применительно к еще не принятому на вооружение Су-57. Однако аналитик уверил журналистов, что самолет получит принципиально новый комплекс бортового оборудования, который может выполнять функцию второго пилота.

"Второй пилот" необходим ради гипотезной обработки информации обзорно-прицельных систем. Система обеспечивает поддержку для летчика при выполнении боевых задач в критически сложных условиях.

Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков.