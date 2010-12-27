Как оказалось, горел выставочный зал Творческого Союза Xудожников Петербурга (IFA).

В четверг, 22 августа, в сети появились фото последствий пожара внутри здания кинотеатра "Аврора". Снимки опубликовала председатель Петербургского Творческого Союза художников Ирина Музырина.

Как оказалось, горел выставочный зал Творческого Союза Xудожников Петербурга (IFA). По версии Музыриной, пожар начался из-за неисправной проводке в перекрытиях между вторым и третьем этажом.

Пострадали помещения, в которых недавно был сделан ремонт. В большей степени от спасательных действий пожарных. Но огромное спасибо пожарным за их оперативную реакцию. Могло бы закончится все гораздо хуже отметила Музырина

Известно, что предметы искусства не пострадали в пожаре. Однако, открытие выставочного сезона все же пренесут на неопределенный срок.

Напомним, что во вторник, 20 августа, на Невском проспекте загорелось помещение на втором этаже, в здании кинотеатра "Аврора". Небольшое задымление наблюдалось на втором этаже в каком-то художественном арт пространстве.

Ранее мы сообщали о том, что пожар в здании на Складской улице локализован.

Фото:Ирина Музырина