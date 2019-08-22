МЧС: пожар в здании на Складской улице локализирован 

Пожарные работают по уровню сложности номер 4.

В 18.57 пожар в здании на Складской улице удалось локализировать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Известно, что пожарные понизили уровень сложности до 4-х.

отказ номеру 5 сил и средств достаточно работаем по номеру 4 сказано в сообщении

Напомним, что изначально возгоранию присвоили ранг №1, чуть позже его повысили до №3. Известно, что пламя захватило третий этаж административно-складского здания. В ликвидации пожара задействованы 100 человек, 25 единиц техники и вертолет.

Ранее мы сообщали о том, что пожар в здании на Складской улице прилетел тушить Ми-8 с воздуха.

Видео:Piter.TV