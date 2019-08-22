  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:21
83
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

МЧС: пожар в здании на Складской улице локализирован 

0 0

Пожарные работают по уровню сложности номер 4.

В 18.57 пожар в здании на Складской улице удалось локализировать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Известно, что пожарные понизили уровень сложности до 4-х. 

отказ номеру 5 сил и средств достаточно работаем по номеру 4

сказано в сообщении

Напомним, что изначально возгоранию присвоили ранг №1, чуть позже его повысили до №3. Известно, что пламя захватило третий этаж административно-складского здания. В ликвидации пожара задействованы 100 человек, 25 единиц техники и вертолет. 

Ранее мы сообщали о том, что пожар в здании на Складской улице прилетел тушить Ми-8 с воздуха.

Видео:Piter.TV

 

 

 

Теги: новости спб, пожар, пожар на складской, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии