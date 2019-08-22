МЧС: пожар в здании на Складской улице локализирован 

В 18.57 пожар в здании на Складской улице удалось локализировать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Известно, что пожарные понизили уровень сложности до 4-х.
отказ номеру 5 сил и средств достаточно работаем по номеру 4
сказано в сообщении
Напомним, что изначально возгоранию присвоили ранг №1, чуть позже его повысили до №3. Известно, что пламя захватило третий этаж административно-складского здания. В ликвидации пожара задействованы 100 человек, 25 единиц техники и вертолет.
Ранее мы сообщали о том, что пожар в здании на Складской улице прилетел тушить Ми-8 с воздуха.
Видео:Piter.TV
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