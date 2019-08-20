В Петербурге загорелся кинотеатр "Аврора"

Горение происходит в "Арт-Галлерее".

Во вторник, 20 августа, на Невском проспекте загорелось помещение на втором этаже, в здании кинотеатра "Аврора". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Очевидцы сообщают, что возгорание произошло в "Арт-Галлерее".

Небольшое задымление наблюдалось на втором этаже в каком-то художественном арт пространстве. Большинство эвакуированных из Токио Сити отмечает корреспондент

О пострадавших пока никакой информации нет. Известно, что из здания эвакуировали 10 посетителей. Причины пожара выясняются.

На месте работают соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что под мостом на проспекте Культуры сбили мотоциклиста.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Видео:Piter.TV