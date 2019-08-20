В Петербурге загорелся кинотеатр "Аврора"

Во вторник, 20 августа, на Невском проспекте загорелось помещение на втором этаже, в здании кинотеатра "Аврора". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Очевидцы сообщают, что возгорание произошло в "Арт-Галлерее".
Небольшое задымление наблюдалось на втором этаже в каком-то художественном арт пространстве. Большинство эвакуированных из Токио Сити
отмечает корреспондент
О пострадавших пока никакой информации нет. Известно, что из здания эвакуировали 10 посетителей. Причины пожара выясняются.
На месте работают соответствующие службы.
Ранее мы сообщали о том, что под мостом на проспекте Культуры сбили мотоциклиста.
Фото:дтп и чп петербург/вк
Видео:Piter.TV
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