Под мостом на проспекте Культуры сбили мотоциклиста

По предварительным данным, он не получил повреждений.

Во вторник, 20 августа, мотоциклист столкнулся с автомобилем под мостом на проспекте Культуры. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла около 15:50. По словам очевидцев, разбирательства между водителями затянулись – спустя час они все еще были на месте.

Судя по опубликованной фотографии, мотоциклист передвигался без средств защиты, но не получил повреждений. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что женщина припарковала "BMW" посреди Большой Конюшенной улицы и ушла по магазинам.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте