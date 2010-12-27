Женщина припарковала "BMW" посреди Большой Конюшенной улицы и ушла по магазинам

На улице образовалась локальная пробка.

Во вторник, 20 августа, женщина за рулем белого "BMW" перегородила движение в Центральном районе. По словам очевидцев, она припарковала иномарку во втором ряду на Большой Конюшенной улице и ушла за покупками в ТЦ "ДЛТ". Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Из-за инцидента на улице образовалась пробка. В частности, не смогли продолжить движение водители туристских автобусов. Возмущенные петербуржцы посчитали, что за такую парковку следует выписывать штраф и эвакуировать транспортное средство.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое несовершеннолетних попали под колеса автомобиля на Гражданском проспекте.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте