Двое несовершеннолетних попали под колеса автомобиля на Гражданском проспекте

Дети получили травмы средней степени тяжести.

Двое детей стали жертвами ДТП утром 20 августа на севере Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 11:40 по адресу Гражданский проспект, 110. Водитель сбил двух несовершеннолетних в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем машины находился мужчина 1940-го года рождения.

В результате аварии мальчик 2010-го года рождения и девочка 2003-го года рождения получили травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Утром 20 августа также случилось ДТП у станции метро "Гражданский проспект" с участием "Волги".

Фото: pixabay.com