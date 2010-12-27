Пенсионерка за рулем "Волги" сбила женщину на Гражданском проспекте

Рядом с пострадавшей находился ребенок, у которого случился шок.

Во вторник, 20 августа, в Калининском районе на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину. По словам очевидцев, она шла с шестилетним ребенком и попала под колеса "Волги" у дома №111 на Гражданском проспекте. За рулем автомобиля была пенсионерка, сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП "Санкт-Петербург".

ДТП произошло около 10:30. Судя по помятой решетке "Волги", удар был достаточно сильным, но женщина осталась жива. Зато у ее сына случился шок – ребенка сначала успокаивали прохожие, а затем прибывшие на место медики.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция задержала водителя, который насмерть сбил 16-летнюю петербурженку в Лужском районе.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте