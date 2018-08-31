Полиция задержала водителя, который насмерть сбил 16-летнюю петербурженку в Лужском районе

Он бросил автомобиль у очистных сооружений в поселке Володарское и пытался скрыться.

Во вторник, 20 августа, полиция задержала водителя "Volkswagen Passat", который насмерть сбил 16-летнюю петербурженку в Лужском районе Ленобласти. Его поймали в 6:00, сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Также стало известно, что спасти девочку пытался 21-летний житель поселка Володарское, который учится в Политехническом университете.

Напомним, что трагедия произошла на 7 км автомобильной трассы "Городец – Конезерье". Виновник аварии скрылся с места происшествия и бросил автомобиль у очистных сооружений в поселке Володарское.

Фото, видео: "Дорожный инспектор" / ВКонтакте