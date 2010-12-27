Водитель задавил 16-летнюю петербурженку, бросил машину и скрылся в Лужском районе

Девочку пытались спасти, но она умерла по пути в больницу от полученных травм.

В понедельник, 19 августа, в Лужском районе Ленобласти насмерть сбили 16-летнюю велосипедистку. Трагедия произошла около 21:15 у поселка Володарское на трассе "Городец – Конозерье". Об этом сообщила пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, девочка ехала по краю проезжей части и оказалась под колесами "Volkswagen Passat". Виновник аварии скрылся с места происшествия, а травмированного ребенка подобрал водитель "Chevrolet Aveo". К сожалению, ему не удалось довести пострадавшую до больницы – она скончалась в салоне автомобиля по пути к медикам. Установлено, что погибшая проживала на Комендантском проспекте в Петербурге.

Сотрудники местной полиции нашли брошенный "Volkswagen Passat" у очистных сооружений в поселке Володарское. После столкновения с велосипедом на автомобиле остались характерные повреждения. Правоохранители выяснили, что иномарка зарегистрирована на 24-летнего жителя поселка Володарское, которого теперь пытаются найти.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на трассе Сортавала перевернулась фура.

Фото: Pixabay