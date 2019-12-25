COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму ещё в 2012 году.

Появилась новая версия возникновения коронавируса. О ней рассказали вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, пишет газета The Sun.

По их версии, COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму ещё в 2012 году. Поводом для гипотезы стали записи врача, который восемь лет назад лечил шестярых горняков в провинции Юньнань. Они на протяжении недели расчищали шахту от помёта летучих мышей. После этого у них появились симптомы, характерные для коронавируса — высокая температура, кашель, боль теле и развитие пневмонии.

Всех шестерых подключили к аппаратам ИВЛ. Трое скончались.

Ранее в "Векторе" начался II этап испытаний вакцины от COVID-19.