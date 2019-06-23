Потушивших Вечный огонь в Красном Селе подростков могут выдворить из России

В ходе проверки правоохранители выяснили, что обе семьи мальчиков проживают в России с нарушением миграционного законодательства.

Вечером 10 декабря подростки 10, 12 и 14 лет потушили Вечный огонь на углу проспектов Ленина и Девятого Мая в Красном Селе. Полиция проверила их семьи и начала готовить материалы в суд с ходатайством о выдворении из России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 11 декабря.

После инцидента горение Вечного огня восстановили. Установлено, что в тушении участвовали двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик, бросивший снежок в Вечный огонь, – из другой. Все они являются гражданами государств ближнего зарубежья. В ходе проверки правоохранители выяснили, что обе семьи проживают в России с нарушением миграционного законодательства, из-за чего их всех могут выдворить из страны.

По факту произошедшего материалы полицейской проверки, сами подростки и их родители переданы в следственные органы для проведения соответствующих процессуальных действий.

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Фото: Piter.TV