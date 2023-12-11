В Красном Селе дети потушили Вечный огонь

По подозрению были задержаны 10-летний и 14-летний подростки (мигранты).

В Красном Селе подростки снегом потушили Вечный огонь. Момент попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

В полицию вечером 10 декабря обратилась женщина. Она сообщила, что на пересечении улицы Ленина и улицы Девятого Мая дети потушили Вечный огонь.

При просмотре видеозаписей с камер было установлено, что огонь потушили трое неизвестных детей. Позднее по подозрению были задержаны 10-летний и 14-летний подростки (мигранты). После опроса они были переданы родителям.

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В марте ребенок бросил огнетушитель в Вечный огонь в Можайске.

Видео: Piter.tv