В Красном Селе дети потушили Вечный огонь

В Красном Селе подростки снегом потушили Вечный огонь. Момент попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.
В полицию вечером 10 декабря обратилась женщина. Она сообщила, что на пересечении улицы Ленина и улицы Девятого Мая дети потушили Вечный огонь.
При просмотре видеозаписей с камер было установлено, что огонь потушили трое неизвестных детей. Позднее по подозрению были задержаны 10-летний и 14-летний подростки (мигранты). После опроса они были переданы родителям.
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В марте ребенок бросил огнетушитель в Вечный огонь в Можайске.
Видео: Piter.tv
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