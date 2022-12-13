Ребенок бросил огнетушитель в Вечный огонь в Можайске

Личность мальчика установлена полицией.

Школьник взорвал Вечный огонь на территории Московской области. Инцидент произошел в городе Можайске. Пятиклассник попал на записи с камер уличного видеонаблюдения. Известно, что 11-летний мальчик решил отправить в мемориал памяти погибших воинов автомобильный огнетушитель. Очевидцы заметили, что слышали громкий звук, напоминающий хлопок. Охранник Дома детского творчества, расположенного на улице Желябова испугалась громкого шума снаружи, после чего увидели густой дым. Она сообщилва о ситуации в правоохранительные органы. Сотрудники полиции нашли на месте преступления разорванный порошковый огнетушитель, который возят с собой водители. В настоящее время оперативники посетили правонарушителя в его доме. Оказалось, что ребенок проживает вместе с матерью, которая работает кассиром в одном из кафе. Теперь подросток будет состоять на учете в ПДН.

В Севастополе задержали мужчину, который готовил еду на Вечном огне.

Фото и видео: Telegram / SHOT