В Севастополе задержали мужчину, который готовил еду на Вечном огне

Правоохранительные органы по Крыму задержали ранее судимого за кражи мужчину, который решил приготовить себе еду на Вечном огне в городе Севастополе. Правонарушение зафиксировано местными жителями около памятника Солдату и Матросу. Поймать преступника оперативникам удалось по горячим следам около улицы Пожарова.
Предварительно установлено, что 31-летний гражданин без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за кражи, в сковородке готовил еду на Вечном огне.
пресс-служба МВД по региону
В надзорном ведомстве добавили, что об инциденте у памятника Солдату и Матросу в дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району сообщила одна из прохожих. По прибытию на место полиция не нашла злоумышленника, поэтому организовала поиски. Сейчас изучаются видеозаписи преступления. В действиях подозреваемого фиксируются признаки преступления по статье 214 УК РФ за вандализм.
Мужчина сжег в Вечном огне венок погибшим воинам в Подмосковье.
Фото и видео: Telegram / Крым 24
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