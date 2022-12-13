В Севастополе задержали мужчину, который готовил еду на Вечном огне

Подозреваемый осквернил памятник Солдату и Матросу.

Правоохранительные органы по Крыму задержали ранее судимого за кражи мужчину, который решил приготовить себе еду на Вечном огне в городе Севастополе. Правонарушение зафиксировано местными жителями около памятника Солдату и Матросу. Поймать преступника оперативникам удалось по горячим следам около улицы Пожарова.

Предварительно установлено, что 31-летний гражданин без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за кражи, в сковородке готовил еду на Вечном огне. пресс-служба МВД по региону

В надзорном ведомстве добавили, что об инциденте у памятника Солдату и Матросу в дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району сообщила одна из прохожих. По прибытию на место полиция не нашла злоумышленника, поэтому организовала поиски. Сейчас изучаются видеозаписи преступления. В действиях подозреваемого фиксируются признаки преступления по статье 214 УК РФ за вандализм.

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Фото и видео: Telegram / Крым 24