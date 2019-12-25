Пострадавшим от COVID-19 медикам выплатят компенсации из резервного фонда

Петербург выделит 3,1 млрд рублей из резервного фонда правительства города на выплаты медикам, пострадавшим при оказании помощи больным коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Единовременные выплаты полагаются медработникам государственных медицинских организаций, в том числе водителям скорой помощи, а также членам этих семей в 2021 году.
Средства позволят оказать помощь более 10 тыс. медработникам. 3 тыс. человек уже получили положительное решение по их заявлениям о получении выплаты.
Погибшими от коронавируса признали 67 медиков. Их семьи также получают выплаты.
Фото: Piter.TV
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