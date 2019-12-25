Пострадавшим от COVID-19 медикам выплатят компенсации из резервного фонда

Чтобы получить единовременную выплату, комиссия медучреждения должна подтвердить, что работник заразился коронавирусом при исполнении служебных обязанностей.

Петербург выделит 3,1 млрд рублей из резервного фонда правительства города на выплаты медикам, пострадавшим при оказании помощи больным коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Единовременные выплаты полагаются медработникам государственных медицинских организаций, в том числе водителям скорой помощи, а также членам этих семей в 2021 году.

Средства позволят оказать помощь более 10 тыс. медработникам. 3 тыс. человек уже получили положительное решение по их заявлениям о получении выплаты.

Погибшими от коронавируса признали 67 медиков. Их семьи также получают выплаты.

Фото: Piter.TV