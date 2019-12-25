Пострадавшего от взрыва СВУ мальчика выписали из больницы в Красногорске

Ранее ребенку пришлось проводить хирургическое вмешательство.

Получившего травмы рук после взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Красногорске Московской области мальчика выписали из больницы. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". Известно, что несовершеннолетний пациент лечился в детском медицинском центре Рошаля. На восстановление шло несколько недель, а сама операция велась на протяжении шести часов. Из-за тяжелой травмы у мальчика были ампутированы часть пальцев.

Напомним, что ребенок получил травмы на детской площадке 11 ноября 2025 года. По пути на тренировку потерпевший увидел сверток с денежными средства и решил его подобрать. Позже оказалось, что таким способом злоумышленники замаскировали мину. Далее устройство сдетонировало, травмировав обе руки ребенка.

Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика.

Фото: 360.ru